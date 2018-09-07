دعاء من الشيخ المغامسي في آخر جمعة من العام الهجري 

المواطن - الرياض

دعا إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح المغامسي، في آخر جمعة من العام الهجري 1439.

وكتب الشيخ المغامسي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “هذه الساعة ساعة عصر في آخر جمعة من عامنا الهجري هذا، فاللهُمّ لا تجعلها آخر العهد بطاعتك، فإنا فُقراء كل الفقر إلى رحمتك”.

واليوم هو الجمعة الأخيرة في العام الهجري الحالي، وفيه يودع المسلمون العام الهجري ويستعدون لاستقبال العام الجديد بالدعاء والابتهال إلى الله تعالى.

كما أدى جموعٌ من المصلين من ضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين والزوار اليوم صلاة آخر جمعة في شهر ذي الحجة لهذا العام 1439هـ في رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر إلى المسجد النبوي الشريف لأداء الصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما في جو مفعم بالطمأنينة والأمن والأمان والسكينة.