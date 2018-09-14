دماء تلطخ ثياب معلم ثانوي اعتدى عليه طالب .. وتعليم الطائف تُحقق

المواطن - الطائف

أكد تعليم الطائف أنه تم فتح تحقيق في واقعة اعتداء طالب ثانوي على أحد المعلمين.

وقالت إدارة تعليم الطائف في بيان لها اليوم: نظراً لما تعرَّض له معلم ثانوي الثلاثاء الماضي وأثناء اليوم الدراسي من اعتداء من قِبل طالب بإحدى المدارس الثانوية بـالطائف؛ فإن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف تؤكد أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في حيثيات القضية واتخاذ الإجراءات التربوية والنظامية حيالها.