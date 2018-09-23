دمي فداك يا وطني .. حملة عطاء لجنودنا البواسل من صحة عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

تعتزم المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة عسير تنفيذ أكبر حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل وحتى يوم الخميس، وذلك في جميع بنوك الدم في مستشفيات المنطقة.

يأتي ذلك تحت شعار ” دمي فداك يا وطني ” ودعماً لبنوك الدم في المستشفيات الحدودية ورفع رصيد مخزونها بمتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بعسير خالد بن عايض عسيري .

ودعت صحة عسير الجميع للمشاركة في هذه الحملة الوطنية ، والتي تم تجهيز جميع بنوك الدم لتنفيذها بالشكل المطلوب.

واحتفالاً بذكرى اليوم الوطني تزينت مرافق مستشفيات المنطقة بصور القيادة الرشيدة، والأعلام والشعارات الوطنية، واكتست حلةً خضراء في يوم الوطن الـ٨٨.

إلى ذلك تستمر العيادات الخارجية في المستشفيات باستقبال المراجعين ، حرصاً على عدم تأثر مواعيدهم وللتسهيل عليهم ، ومراعاةً لظروفهم الصحية.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع.