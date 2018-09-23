دوخه: الأخطاء طبيعية في الكرة.. وإهدار ضربة الجزاء نقطة تحول

المواطن - مروة نبيل

أكد الجزائري عز الدين دوخه، حارس مرمى الفريق الأول بنادي الرائد، أن إهدار ضربة الجزاء أمام الوحدة كان نقطة تحول كبيرة، مُشددًا في الوقت ذاته أن الأخطاء طبيعية في عالم كرة القدم.

وقال عز الدين دوخه: “كنا خارج المباراة تمامًا خلال الشوط الأول، واستعدنا التوازن في النصف الثاني من اللقاء، ولكن إهدار ضربة الجزاء كان بمثابة نقطة تحول كبيرة بعد ذلك”.

وأضاف الحارس الجزائري قائلًا: “تلقينا هدفين بنفس الطريقة دون أي متابعة من الدفاع، الأخطاء طبيعية في عالم كرة القدم، ولكن المهم أن نتعلم منها قبل الاستحقاقات المقبلة”.

وتابع دوخه تصريحاته بعد مباراة الوحدة والرائد قائلًا: “لعبنا 3 مباريات كل واحدة بتشكيل دفاعي مختلف، والحمد لله أن تلك الأخطاء وقعت مع بداية الموسم، قبل فوات الآوان”.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في على نظيره الرائد، في جولة الوطن بمنافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برباعية مقابل هدف، سجلها؛ جوزيه فرنانداو “هدفين”، أحمد عبده وماركوس جليرمي.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة رصيده لـ5 نقاط، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الرائد عند نقطة واحدة في المركز الـ13.