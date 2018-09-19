دوريًا.. القادسية قوي على أرضه أمام النصر

المواطن - مروة نبيل

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره القادسية، مساء اليوم الأربعاء، على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، ضمن منافسات جولة الوطن من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في الفوز 3 مرات على نظيره النصر في الدوري السعودي للمحترفين، وتعادل في مثلهما، وتمكن العالمي من الفوز على الفريق القدساوي 6 مرات.

ولم يخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية خلال آخر 4 مواجهات لعبها على أرضه أمام النصر في الدوري السعودي للمحترفين، حيث فاز 3 في مباريات، وتعادل في لقاء، ونجح في تسجيل هدفين على الأقل في الاستضافة.

ومنذ صعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية إلى الدوري السعودي للمحترفين موسم 2015/ 2016، تعادل مع النصر على ملعب الراكة بنتيجة 2/2، قبل أن يفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الموسم التالي، وكرر النتيجة ذاتها في النسخة الماضية من الدوري.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن القادسية الذي يقع في المركز الرابع.