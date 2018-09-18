دوريًّا .. قادساويان يخطفان جائزتي الأفضل بالجولة الثانية

المواطن - محمد سمعه

نال البرازيلي إلتون جوزيه، مهاجم نادي القادسية، لقب أفضل لاعب في الجولة الثانية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الفترة الحالية.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن إلتون جوزيه فاز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية بعد تألقه أمام نادي الاتحاد في المباراة والتي جمعت بين الفريقين وانتهت بفوز القادسية بثلاثية دون رد.

كما تُوج مدرب نادي القادسية، الصربي ألكسندر ستانويفيتش بجائزة أفضل مدرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري.