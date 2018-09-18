دوري أبطال أوروبا .. برشلونة يقذف برباعية والإنتر يُدمر الإنجليز بسهولة

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي برشلونة الإسباني في الفوز على ضيفه بي إس في أيندهوفن الهولندي برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بدأ برشلونة المباراة ضاغطًا وبقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في افتتاح النتيجة للبارسا في الدقيقة الثانية والثلاثين بطريقة جميلة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وأيندهوفن بتقدم البارسا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل برشلونة ضغطه المكثف حتى تمكن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي من تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الخامسة والسبعين بطريقة أكثر من رائعة.

عاد النجم ميسي بعد ذلك للتألق وسجل الهدف الثالث لبرشلونة والثاني له في الدقيقة السابعة والسبعين بطريقة جميلة.

وأراد النجم ميسي تحقيق إنجاز مميز له في مباراة أيندهوفن فنجح في تسجيل الهدف الثالث له ” هاتريك” والرابع لنادي برشلونة في الدقيقة السابعة والثمانين بطريقة جميلة.

انتهت المباراة بفوز برشلونة برباعية دون رد، كما نجح ميسل في أن يسجل الهاتريك الثامن طوال تاريخ مشاركاته مع برشلونة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي مباراة أخرى، تمكن نادي إنتر ميلان من تحقيق فوز صعب على حساب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة هدفين لهدف، في مباراة أقيمت على ملعب جوزيبي مياتزا في مدينة ميلانو الإيطالية.

سجل لنادي توتنهام اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن في الدقيقة الـ53، ثم عاد إنتر ميلان من بعيد ونجح في خطف هدفين عبر كل الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة السادسة والثمانين واللاعب الأوروغوياني ماتياس فيتشينو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.