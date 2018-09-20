دوري أبطال أوروبا .. تعرّف على نتائج مباريات الأربعاء المثير .. مفاجآت بالجملة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباريات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بنهاية مباريات الأربعاء المثير، حيث أقيمت 8 مباريات أمس.

وكان اللقاء الأول انتهى بفوز نادي أياكس أمستردام على نادي أيك أثينا اليوناني بثلاثية دون رد في مباراة كانت أقيمت في هولندا.

أما المباراة الثانية فكانت أقيمت في أوكرانيا بين نادي شاختار دونيتسك الأوكراني ونادي هوفنهايم الألماني وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكانت المفاجأة الأكبر في مباريات الأربعاء هي خسارة مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي في فرنسا من نادي ليون بنتيجة هدفين لهدف، وسط حسرة من المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

أما نادي ريال مدريد فنجح في تحقيق فوز سهل على حساب ضيفه روما الإيطالي بثلاثية دون رد، في مباراة كانت أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو بثلاثية دون رد.

واحتفظت الكرة الإيطالية بماء وجهها، وذلك عندما نجح نادي يوفنتوس الإيطالي في الفوز على نادي فالنسيا الإسباني في إسبانيا بهدفين دون رد، في مباراة طُرد منها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا.

ونجح نادي مانشستر يونايتد في التخلص من أحزانه في الدوري الإنجليزي، بفوز كبير وعريض على حساب نادي يونج بويز السويسري في سويسرا بثلاثية دون رد، أما بايرن ميونيخ الألماني فأحرج بنفيكا البرتغالي في البرتغال وفاز عليه بهدفين دون رد.

أما نادي سيسكا موسكو الروسي فعاد إلى روسيا حاصلًا على نقطة التعادل من أنياب فيكتوريا بلزن التشيكي بعد التعادل بينهما بنتيجة هدفين لكل فريق.