دوري أبطال أوروبا .. روما يتحدى الريال بروح برشلونة .. واليوفي متسلحًا برونالدو

المواطن - محمد سمعه

تنطلق- اليوم- مباريات اليوم الثاني من الجولة الأولى بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2018- 2019.

وانطلقت مباراتي أياكس أمستردام الهولندي ضد نادي آيك أثينا اليوناني، شاختار دونيتسك الأوكراني ضد هوفنهايم الألماني في تمام الثامنة مساء بتوقيت المملكة.

وفي تمام العاشرة مساء تنطلق العديد من المباريات النارية في دوري الأبطال مثل لقاء ريال مدريد الإسباني ضد روما الإيطالي ومباراة يوفنتوس الإيطالي ضد فالنسيا الإسباني ولقاء مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام نادي يونج بويز السويسري.

كما يحل ليون الفرنسي ضيفًا على نادي مانشستر سيتي في إنجلترا، أما بنفيكا البرتغالي فيستضيف نادي بايرن ميونيخ الألماني، وسيواجه فيكتوريا بلزن التشيكي نادي سيسكا موسكو الروسي.

ويسعى نادي روما لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل والفوز على ريال مدريد في عقر داره في ملعب سانتياجو بيرنابيو متسلحًا بروح فوزه وإقصائه لنادي برشلونة الإسباني من دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

أما نادي يوفنتوس الإيطالي وبقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو فسينطلق في خطوته الأولى نحو المنافسة والحلم بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه.

وستكون المرة الأولى لرونالدو والذي يخوض التحدي في بطولة دوري أبطال أوروبا بقميص غير قميص ريال مدريد والذي تُوج معه بأربعة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا.