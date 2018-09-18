دوري ابطال اوروبا .. المتعة تعود وتُقدم 8 وجبات دسمة

المواطن - محمد سمعه

تعود مباريات دوري ابطال اوروبا موسم 2018- 2019، حيث تنطلق اليوم الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات بالبطولة الأعرق أوروبيًا.

ويذكر أن نادي ريال مدريد كان تُوج بلقب دوري ابطال اوروبا في الموسم الماضي على حساب نادي ليفربول الإنجليزي بثلاثية مقابل هدف، في لقاء كان أقيم في مدينة كييف الأوكرانية.

وتُقام المباراة الأولى بين ناديي إنتر ميلان الإيطالي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري ابطال اوروبا.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي برشلونة الإسباني ونادي بي إس في آيندهوفن الهولندي في تمام الثامنة مساء بتوقيت المملكة ضمن منافسات مرحلة دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا.

وتُقام ثالث المباريات في مرحلة دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا بين فريقي ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة.

كما تُقام مباريات شالكه الألماني ضد بورتو البرتغالي، موناكو الفرنسي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، كلوب بروج البلجيكي ضد بوروسيا دورتموند الألماني في تمام العاشرة مساء بتوقيت المملكة في دوري ابطال اوروبا اليوم.

كذلك تُختتم مباريات اليوم الثلاثاء في دوري ابطال اوروبا بلقائي جالطة سراي التركي ضد لوكوموتيف موسكو الروسي، سرفينا زفيزدا الصربي ضد نابولي الإيطالي في تمام العاشرة مساء.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني أوضح أن البارسا يرغب وبقوة في التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا في الموسم الحالي.

ولم ينجح برشلونة في التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا منذ عام 2015، حيث نجح وقتها في حصد اللقب للمرة الخامسة في تاريخه وذلك بعد الفوز على نادي يوفنتوس الإيطالي بثلاثية مقابل هدف.

وسيكون نادي ريال مدريد أمام تحدٍّ كبير في الموسم الحالي، حيث يرغب في التتويج ببطولة دوري ابطال اوروبا للمرة الرابعة على التوالي وللمرة الرابعة عشرة في تاريخ النادي المدريدي.