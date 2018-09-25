دوري الأولى .. النهضة وضمك والشعلة والجيل Full Mark .. والجبلين يخسر نقطتين

المواطن - محمد سمعه

أقيمت اليوم الثلاثاء خمس مباريات في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وكانت المباراة الأولى انتهت بفوز نادي النهضة على فريق النجوم بهدف دون رد ليحقق ثلاث نقاط غالية.

أما نادي ضمك فنجح في الفوز على فريق العروبة بنتيجة هدفين دون رد.

وسقط فريق القيصومة في فخ التعادل أمام نادي الجبلين بهدف لكل فريق، ليكون التعادل الوحيد في مباريات اليوم.

أما الشعلة فخطف انتصارًا صعبًا من أنياب الخليج بهدف دون رد، وفي السياق ذاته نجح نادي الجيل في الفوز على فريق الطائي بثنائية دون رد.