دوري الأولى .. هجر والعروبة والجيل والطائي يتقاسمون كعكة الانتصار

المواطن - محمد سمعه

أقيمت اليوم خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم.

وأقيمت المباراة الأولى بين الخليج والعروبة وانتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

أما المباراة الثانية فانتهت بفوز نادي هجر على فريق المجزل بثنائية دون رد.

وكذلك واصل نادي الجيل نتائجه الإيجابية، حيث هزم نادي الكوكب بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أما نادي ضمك فتعادل مع نادي الوشم بهدف لكل فريق، أما فريق الطائي فنجح في الفوز على نادي أبها بهدف دون رد.

تُقام غدًا خمس مباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى وهي: “النجوم ضد جدة، الشعلة ضد القيصومة، نجران ضد الجبلين، العين ضد العدالة، الأنصار ضد النهضة”.