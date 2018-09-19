دوري الأولى .. هجر يتصدر والنجوم عجز عن السطوع

المواطن - محمد سمعه

أقيمت- اليوم- خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى في كرة القدم.

ونجح نادي الشعلة في الفوز على نادي القيصومة بهدف دون رد، بينما تمكن نادي الجبلين من الفوز على نادي نجران بهدف دون رد، بينما فاز نادي الأنصار على نادي النهضة بهدفين لهدف.

أما نادي النجوم فسقط في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، أما نادي العين فتعادل مع فريق العدالة بهدف لكل فريق.

يذكر أن نادي هجر يحتل صدارة دوري الدرجة الأولى برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد نادي العين في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.