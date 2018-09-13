دوري محمد بن سلمان للمحترفين .. مواصفات عالمية للدوري الأقوى عربيًا

المواطن - محمد سمعه

حقق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم قفزة مميزة، باحتلاله المركز السادس عالميًا من حيث القيمة السوقية للانتقالات حسب تقرير رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حظي بدعم كبير من ولي العهد بهدف رفع القيمة السوقية له، بالإضافة للقفز به إلى مستويات متقدمة في تصنيف الفيفا والوصول به لقائمة أفضل 10 دوريات عالمية.

وتكمن قوة الدوري السعودي للمحترفين في أرقامه حيث يضم 128 محترفًا بواقع 90 محترفًا جديدًا و38 محترفًا من الموسم الماضي.

ويتفوق المحترفون اللاتينيون بأعدادهم حول التواجد في أندية الدوري السعودي للمحترفين حيث يتواجد 63 محترفًا لاتينياً، و35 محترفًا إفريقياً، ومحترفان فقط من أميركا الشمالية و16 لاعبًا أوروبي و12 لاعبًا من قارة آسيا.

كما أن الدوري السعودي في الموسم الحالي به 30 جولة تشمل 240 مباراة.