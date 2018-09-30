دياز.. الأكثر تمريرًا في الجولة الرابعة
بعد تألقه أمام الباطن

دياز.. الأكثر تمريرًا في الجولة الرابعة

2018/09/30
الساعة 7:59 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1905
0
طباعة
المواطن - مروة نبيل

ظهر التشيلي باولو دياز بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة الباطن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونفذ نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باولو دياز أكبر عدد من التمريرات الناجحة في الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقًا لشبكة الإحصاءات “أوبتا”، التي وصفت اللاعب التشيلي بـ”المتقن”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على نظيره الباطن بهدفين دون رد، سجلهما المصري عبد الله السعيد ونوح الموسى، ليحصد الراقي ثلاث نقاط مهمة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، مُحتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطتين عن الهلال والنصر متصدري المسابقة المحلية.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :