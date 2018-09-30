دياز.. الأكثر تمريرًا في الجولة الرابعة

المواطن - مروة نبيل

ظهر التشيلي باولو دياز بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مباراة الباطن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونفذ نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باولو دياز أكبر عدد من التمريرات الناجحة في الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك وفقًا لشبكة الإحصاءات “أوبتا”، التي وصفت اللاعب التشيلي بـ”المتقن”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على نظيره الباطن بهدفين دون رد، سجلهما المصري عبد الله السعيد ونوح الموسى، ليحصد الراقي ثلاث نقاط مهمة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، مُحتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطتين عن الهلال والنصر متصدري المسابقة المحلية.