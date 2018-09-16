دياز مع نادي الاتحاد .. البداية الأسوأ في مسيرته

المواطن - مروة نبيل

رامون دياز تعاقد مع نادي الاتحاد بداية الموسم الرياضي الحالي بطموحات كبيرة، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم إلى منصات التتويج، بعد نجاحه مع الهلال الموسمين الماضيين.

وانتهى مشوار المدرب الأرجنتيني رامون دياز مع نادي الاتحاد سريعًا، حيث أقاله مجلس إدارة العميد، برئاسة نواف المقيرن، بعد تلقي الفريق الأول لكرة القدم بالعميد الخسارة الثانية على التوالي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ رامون دياز مسيرته مع نادي الاتحاد بخسارة لقب السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة أمام الهلال، وتعادل إيجابيًّا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي، في ذهاب دور الـ32 من كأس العرب للأندية الأبطال.

وواصل رامون دياز نتائجه السلبية مع نادي الاتحاد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بهدف دون رد في الجولة الأولى، قبل أن يُهزم بثلاثية نظيفة أمام القادسية.

وتُعد بداية رامون دياز مع نادي الاتحاد الأسوأ ضمن خمس بدايات في مسيرته التدريبية، تليها بدايته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إندبندينت الأرجنتيني، حيث قاده من سبتمبر عام 2011، حتى شهر مارس 2012.

وتعرض إندبندينت للهزيمة في الدوري الأرجنتيني أمام كولون، في أول مباراة يُديرها رامون دياز قبل أن يُصحح أوضاعه بالفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي رفائيلا بثلاثية مقابل هدف، ثم هُزم في اللقاء الثالث أمام فيلز سارسفيلد.

وقاد رامون دياز منتخب باراغواي بداية من ديسمبر 2014، حتى شهر يونيو عام 2016، ولم تكن بدايته جيدة، حيث تعادل سلبيًّا أمام كوستاريكا، ثم خسر أمام المكسيك، قبل أن يتعادل إيجابيًّا مع منتخب هندراوس.

وتولى رامون دياز تدريب أميركا المكسيكي من شهر يونيو عام 2008، حتى فبراير 2009، وبدأ مسيرته بالتغلب على سانتوس لاجونا، ثم خسر أمام تولوكا، وتعادل بعد ذلك مع مورليا.

وفي الولاية الثانية للمدرب رامون دياز مع فريق سان لوينزو الأرجنتيني من يناير عام 2007 حتى شهر يونيو 2008، كانت بدايته غير موفقة، حيث تعادل سلبيًّا مع جيمناسيا، قبل أن يتعادل إيجابيًّا مع جودوي كروز، وفاز بثلاثية على راسينج.

وكانت انطلاقة رامون دياز مع الهلال تجربته الأخيرة قبل نادي الاتحاد ليست بالجيدة أيضًا، حيث قاده خلال الفترة من شهر أكتوبر 2016 حتى مارس عام 2018، وبدأ مع الزعيم بالخسارة أمام الاتحاد، إلا أنه استعاد توازنه سريعًا؛ وحقق فوزين متتاليين على الفتح والرائد.