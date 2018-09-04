دياز يرفع لياقة لاعبي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، تدريبًا صباحيًا في معسكره الخارجي بأبو ظبي، استعدادًا لمنافسات العميد المقبلة.

ويعمل المدرب الأرجنتيني رامون دياز على رفع لياقة اللاعبين خلال الفترة الحالية، حيث خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء، مرانًا في صالة الإعداد البدني.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى أبو ظبي، مساء أمس الاثنين، لخوض معسكر خارجي حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري، أملًا في تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت خلال مباريات العميد الأخيرة مع دياز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره القادسية، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب الجوهرة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات الموسم الرياضي الحالي بخسارة لقب السوبر السعودي على كأس الهيئة العامة للرياضة أمام الهلال، ثم تعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق مع الوصل الإماراتي، في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أولى مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الشباب بهدف دون رد، الأمر الذي أثار غضب الجماهير الاتحادية التي كانت تُمني النفس بالظهور بمستوى مميز مع دياز هذا الموسم.