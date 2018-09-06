دياز يُجهز الاتحاد في أبو ظبي

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، استعداداته لمنافسات العميد المقبلة، في المعسكر الخارجي المُقام حاليًّا في أبو ظبي.

وكثف المدرب الأرجنتيني رامون دياز تدريبات التقوية في الحصة الصباحية، داخل الصالة الرياضية والمسبح في مقر بعثة العميد، فيما خصص المران المسائي لزيادة اللياقة البدنية وتعزيز الجوانب التكتيكية.

ويسعى المدرب الأرجنتيني رامون دياز، لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بأفضل شكل ممكن، سواء من الناحية الفنية أو البدنية قبل استئناف المباريات مرة أخرى، لتعويض النتائج السلبية التي حققها في بداية الموسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره القادسية، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب الجوهرة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قد بدأ منافسات الموسم الرياضي الحالي بخسارة لقب السوبر السعودي أمام الهلال، ثم تعادل إيجابيًّا مع الوصل الإماراتي، في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الشباب بهدف دون رد.