دينا الشربيني تستعرض جمالها في الجونة.. الحوت ذي القمر

المواطن - القاهرة

ظهرت الفنانة دينا الشربيني بإطلالة مثيرة لفتت الأنظار في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان الجونة أمس الخميس.

والتقطت عدسات المصورين عدة صور ومقاطع فيديو تظهر دينا الشربيني وهي تستعرض فستانها الطويل من تصميم كافالي والذي جاء بفتحة واسعة من الخلف والأمام مع أشغال من الدانتيل على منطقة البطن.

واحتفى العديد من محبي دينا الشربيني بها عبر تداول الصور مع تعليقات تعكس إعجابهم.

الإعلامية بوسي شلبي نشرت مقطع فيديو يظهر فستان دينا الشربيني وعلقت عليه بالقول:” أحلى برج الحوت على الرد كاربت.. الحوت حوت يا جماعة”.

أما سمر حشاد فقالت : الحوت ذي القمر.

وكانت دينا الشربيني قد لفتت الأنظار قبل عدة أشهر حين ترددت الشائعات عن علاقتها مع الفنان عمرو دياب الذي كان قد نشر صورة له مع عدد من الأشخاص بينهم دينا الشربيني وكتب عليها معلقًا: مع فريق عمل فيلمي الجديد صيف 2018.

ومنذ ذلك الحين بدأت العلاقة تتضح شيئًا فشيئا بين دينا الشربيني وعمرو دياب الذي غنى أغنية بعنوان “برج الحوت” اتضح بعدها أنه أعدها خصيصًا لأجل عيون دينا الشربيني.

وفي بطولة كأس العالم 2018 ظهرت دينا الشربيني مع عمرو دياب في موسكو لتشجيع المنتخب المصري.

وغنى عمرو دياب أغنية “نور العين” وأهدى الميكروفون إلى دينا الشربيني التي شاركته الغناء في حفل أقيم لتشجيع المنتخب المصري في روسيا.

وفي وقت سابق ألغت دينا الشربيني متابعة حساب عمرو دياب على إنستقرام بعد أن نشرت ابنته كنزي صورة لزفاف والديها علقت عليها أمها بالقول: إنها ستبقى معه إلى الأبد وقامت بالإشارة إلى حساب زوجها السابق الأمر الذي أثار غيرة دينا الشربيني.