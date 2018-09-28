ذكاء الرائد يُجبر الشباب على التعادل الإيجابي

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي الرائد بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وافتتح نادي الرائد التسجيل في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول عبر اللاعب إسماعيل بانجورا بطريقة جميلة.

وبعدها بسبع دقائق، تمكن نادي الشباب من تسجيل هدف التعادل عبر مهاجمه المتألق ناصر الشمراني في الدقيقة الخامسة عشرة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني لم ينجح أي من الفريقين في تسجيل أي أهداف لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أصبح رصيد نادي الشباب بعد التعادل 8 نقاط في المركز الرابع في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما أصبح رصيد نادي الرائد نقطتين في المركز الثالث عشر.

📹 الهدف الاول لنادي #الرائد سجله اللاعب اسماعيل بانقورا في الدقيقة 8

الرائد 1 : 0 الشباب#الرائد_الشباب #دوري_بلس pic.twitter.com/bFaZwl256V — دوري بلس (@dawriplusksa) September 28, 2018