ذكرى سيئة تُطارد بيتزي أمام بوليفيا

المواطن - مروة نبيل

يستعد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لمواجهة المنتخب البوليفي الأول لكرة القدم، للمرة الرابعة في تاريخه، عندما يستضيفه الأخضر على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، يوم الاثنين المقبل.

وتحمل مواجهة المنتخب البوليفي الأول لكرة القدم، ذكرى سيئة للمدرب الأرجنتيني، حيث إن الخسارة أمامه في آخر مواجهة، كانت من أسباب فشل بيتزي في قيادة منتخب تشيلي إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.

وخسر المنتخب التشيلي الأول لكرة القدم تحت قيادة بيتزي بهدف دون رد أمام نظيره البوليفي، في الجولة الـ16 من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، لتفقد كتيبة المدرب الأرجنتيني ثلاث نقاط غالية، قبل ختام التصفيات بجولتين فقط.

وساهمت خسارة المنتخب التشيلي الأول لكرة القدم مع بيتزي أمام بوليفيا، في عدم التأهل إلى المونديال الروسي، بعد احتلال المركز السادس في التصفيات، بفارق الأهداف عن بيرو، التي لعبت ملحق التأهل إلى كأس العالم 2018.

يُذكر أن بيتزي يقود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلفًا لمواطنه إدجارو باوزا، الذي تمت إقالته، في شهر نوفمبر عام 2017، لعدم اقتناع المسؤولين في الاتحاد السعودي بمستوى الأخضر تحت قيادته.