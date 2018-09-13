ذهبت للفحص الطبي فانقض عليها الوافد وتحسس جسدها!

المواطن - متابعة

أثارت واقعة تحرش وافد هندي بمواطنة كويتية في محافظة “حولي” حالةً من الغضب، وسط مطالب بسرعة معاقبته ليكون عبرة لغيره.

وقالت المواطنة الكويتية في بلاغها إلى مخفر منطقة الجابرية إنها قصدت أحد المستشفيات الخاصة لإجراء فحوصات طبيَّة من قِبل فني سمعيات من الجنسية الهندية، وفي أثناء أدائه لعمله وجدته ينقض عليها ويتحسس أماكن العفة في جسدها محاولًا هتك عرضها، فأطلقت صرخات الاستغاثة وقاومته واستطاعت التخلص منه والهرب.

وبعد ذلك أبلغ رجال الأمن وكيل النائب العام، فأمر بتسجيل قضية هتك عرض، والإيعاز للجهات المختصة بضبط المشتكَى عليه وإحضاره، ليتم القبض على الهندي وبالتدقيق على بطاقته المدنية، اتضح أنه يعمل في أحد المطاعم الكائنة في جليب الشيوخ، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه.