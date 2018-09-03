رئيسة بلدية ذهبان شذى المهنا تستهدف النظافة في أولى جولاتها

المواطن - جدة

تفقدت رئيسة بلدية ذهبان، شذى المهنا، جوانب النظافة العامة والبيئة في أولى جولاتها بقرية ذهبان منذ توليها المسؤولية.

ووقفت شذى المهنا خلال الجولة على بعض البلاغات والملاحظات التي وصلت إليها خلال الأيام الماضية.

وفي الأسبوع الماضي، أصدر أمين محافظة جدة، صالح التركي، قرارًا يقضي بتعيين 3 سيدات في مناصب رئاسة بلديات فرعية بالمحافظة، وذلك بهدف تطوير الأداء ورفع الإنتاجية، ولتمكين المرأة ضمن رؤية 2030.

وفي أول حوار لها قبل أيام، أكدت رئيس بلدية ذهبان في جدة، شذى المهنا، أنها تلقت خبر تعيينها بفرحة بالغة؛ لأن المنصب حديث على السعوديات، حيث كانت مشاعرها متخبطة بين الخوف والفرحة.

وأضافت المهنا، في حوارها ببرنامج إم بي سي في أسبوع، أن أحد أهداف رؤية 2030 هو تمكين المرأة من المناصب القيادية، موضحةً أن القرار يعطي ثقة لها وستكون دافعًا للتقدم، وأنهن كقياديات إما أن يفتحن المجال لمن بعدهن أو يقفن عند هذا الحد.

ووعدت رئيس بلدية ذهبان المواطنين بالأفضل وتقديم الخدمات التي يحتاجونها، كما أنهم سيجدون الفرق خلال فترة من مباشرتها المنصب.