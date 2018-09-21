رئيس الأهلي: ليس مستغربًا ما يفعله أبو ناصر .. يضع رياضة وطننا بأعلى القمم

المواطن - محمد سمعه

قدم ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خالص برقيات الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، بعد تكفله بتخصيص دخل مباراة الأهلي والحزم مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان تركي آل الشيخ قرر تخصيص دخل مباراة الأهلي والحزم لأسرة الإعلامي الراحل خالد قاضي، مع تقديم مبلغ مالي قدره 500 ألف ريال لأسرة خالد قاضي من قبل الهيئة العامة للرياضة.

وقال النفيعي: معالي المستشار تركي آل الشيخ معروف بوقفاته الكبيرة والدائمة، ودعمه المتواصل وغير المحدود لكافة الرياضيين وللنادي الأهلي ولكافة أندية الوطن دون استثناء معنويًّا وماديًّا.

وأضاف النفيعي: ما يفعله المستشار تركي آل الشيخ غير مستغرب منه، وهذا الدعم سيسهم بكل تأكيد في الارتقاء بمستوى الرياضة السعودية.

كما قدم النفيعي شكره لآل الشيخ على تكفله بعمل تيفو خاص للإعلامي الراحل خالد قاضي، والذي وافته المنية يوم السبت الماضي.