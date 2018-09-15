رئيس النصر بعد أزمة الروج: التعصب والشخصنة لن ينجحا .. ماهكذا تُورد الإبل

المواطن - محمد سمعه

رد سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، على تصريحات الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال الجديد.

وكان آل سويلم سخر من تيفو الهلال قائلًا أنه يوُجد الروج، ليرد محمد بن فيصل بأن الهلال سيُعرف آل سويلم ماهو الروج عن طريق الفوز على النصر بخماسية.

قال آل سويلم تعقيبًا على تصريحات رئيس الهلال: التصريحات المشحونة بالتعصب والشخصنة لن تكون سبيلًا للنجاح، قلت ماقلت من ملاحظة على تيفو الهلال بكل أدب ودون شخصنة وذلك حرصًا مني على الإرتقاء بالمدرجات الكروية المحلية والعالمية.

وأضاف رئيس النصر: فارس نجد لايعرف كيف يحط الروج وإذا أراد أحدهم أن يُرينا كيف يُطبق ذلك على ناديه فسوف نستمتع بمشاهدته من باب العالم بالشيء مثلما شاهدنا القرش.

وتابع آل سويلم: بخصوص إقحام مسألة الغبل والمزاين فحقيقة لم أفهم مالمقصود بها وعلاقتها بالمسألة أخشى مع مثل هذه العقلية أن يكون تصريحهم القادم” سيارة من أسرع” أو ” تتحداني بالتفحيط” أو ” ماهكذا تُورد الإبل”.