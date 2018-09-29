رئيس النصر: دعم أخي آل الشيخ ليس مستغربًا
بعد مكافأة لاعبي النصر بـ30 ألف ريال

رئيس النصر: دعم أخي آل الشيخ ليس مستغربًا

2018/09/29
الساعة 11:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أشاد سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، بدعم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ماليًّا بعد التأهل لثمن نهائي البطولة العربية.

وقال آل سويلم عقب نهاية مباراة النصر والجزيرة: دعم أخي معالي المستشار تركي آل الشيخ للأندية ليس مستغربًا؛ فدعمه دائم وممتد، باسمي وباسم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف والجماهير، شكرًا على دعمك للاعبي النصر بـ30 ألف ريال لكل لاعب بمناسبة التأهل.

وكان نادي النصر هزم الجزيرة الإماراتي في إياب دور الـ32 من البطولة العربية برباعية لهدف، بعد الفوز عليه في الإمارات بهدفين لهدف.


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