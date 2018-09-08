رئيس النصر منتقدًا جماهير الهلال: لماذا كل هذا الضجيج والبكائيات .. قد يطالبون بإيقاف الدوري

المواطن - محمد سمعه

انتقد سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، نادي الهلال وذلك بسبب سخط جماهيره من قرار استكمال كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أثناء مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا في الإمارات.

وكتب آل سويلم تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: شكرًا لأخي المستشار تركي آل الشيخ بالسماح للأندية بثمانية أجانب وهذا بلاشك يسهم في رفع مستوى الدوري والمنتخب السعودي بشكل عام.

وأضاف آل سويلم: لم أسمع عن إيقاف الدوريات العالمية بسبب ارتباط بعض لاعبيهم بالمنتخب، قد تكون في أحد الدوريات بسبب نادي معين، لكن نحن في عصر الحزم والعزم.

وتابع رئيس النصر: النصر مثل غيره أحضر محترفيه وذهبوا لمعسكرات وطنية، لكن لماذا كل هذا الضجيج والبكائيات، لاتستغربون قد يطالبون بإيقاف الدوري بسبب إصابة أحد لاعبيهم.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان عدل بعض مواعيد مباريات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تُقام مباريات الدوري أثناء مشاركة الأخضر في كأس آسيا في يناير المقبل.