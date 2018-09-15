رئيس تحرير الرياض يدخل المستشفى إثر عارض صحي

المواطن - الرياض

يجري رئيس تحرير صحيفة “الرياض” الزميل الأستاذ فهد بن راشد العبدالكريم حالياً فحوصات طبية في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.

وكان رئيس تحرير الرياض العبدالكريم، قد دخل المستشفى إثر عارض صحي ألم به.

الزميل العبدالكريم عبر عن شكره وتقديره لكل من سأل عنه من المسؤولين والزملاء في الوسط الإعلامي.

أسرة تحرير “المواطن“، تتمنى للزميل الأستاذ فهد العبدالكريم الشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية.