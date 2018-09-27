رئيس جي بي مورغان أبرزهم.. 100 قائد أعمال يناقشون مستقبل الاستثمار 2018 بالرياض

المواطن - واس

كشف صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن قائمة المتحدثين في مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م، حيث تضم القائمة أكثر من 100 شخصية بارزة من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، حيث من المقرر انعقاد المبادرة في مدينة الرياض من 23 إلى 25 أكتوبر من هذا العام.

وسيقوم المتحدثون خلال مبادرة مستقبل الاستثمار بمناقشة مجموعة من المواضيع المهمة من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهي “الاستثمار في التحول”، و”التقنية كمصدر للفرص”، و”تطوير القدرات البشرية”، إضافة إلى عدد من الأسئلة البارزة من ضمنها: كيف سيتمكن قادة الأعمال والحكومات من وضع رؤية مشتركة للمستقبل، وإلى أي مدى ستسهم رؤوس الأموال الجريئة في تشكيل مستقبل الابتكار، وكيف ستغيّر التقنية الغامرة من أسلوب حياتنا وأعمالنا بالإضافة إلى طرق صنعنا للأشياء.

وتسعى مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام إلى استكشاف وتطوير الاتجاهات والفرص والتحديات ورسم ملامح القطاعات المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة كيف يمكن للاستثمار المساهمة في التطور والازدهار العالمي وتحقيق التنمية الشاملة، حيث سيقوم المتحدثون بإلقاء الضوء على أبرز التوجهات الاستثمارية التي ستشكل ملامح مستقبل الاستثمار العالمي.

يذكر أن قائمة كبار المتحدثين تشمل: رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة “تي بي جي” كابيتل ديفيد بوندرمان، والرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان تشيس، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة بلاك روك لاري فينكجيمي ديمون، والمدير التنفيذي والرئيس التنفيذي، مجموعة “إتش إس بي سي” القابضة جون فلينت، والرئيس التنفيذي لأوبر تكنولوجي دارا خسروشاهي، ورئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سينوفيشن فنتشرز كاي-فو لي، والرئيس التنفيذي لبنك الصين الدولي تونغ لي، والرئيس التنفيذي لشركة هايبرلوب ون روب لويد، ورئيس مجلس الإدارة لـ “بي إن بي باريبا” جان ليميير، والرئيس التنفيذي لمصرف ميتسوبيشي يو إف جي كانيتسوجو مايكي، ورئيس التحرير, ذي إيكونوميست، وزانى مينتون بيدويس، والرئيس التنفيذي لصندوق رؤية سوفت بنك، كبير مستشاري الاستثمار بمجموعة سوفت بنك راجيف ميسرا، ووزير الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن منوشين، والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة العليان المالية لبنى العليان، ورئيس مجلس الإدارة، “كي كي ار” الجنرال ديفيد بترايوس، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي، مجموعة ترافيغورا المحدودة جيرمي واير، والرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون ستيفن شوارزمان.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى جي بي مورغان تشيس جيمي ديمون : ” أتطلع لحضور مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض لمناقشة الابتكار في قطاع التقنية وما الذي يعنيه ذلك للإنسانية، حيث أرى أن التكنولوجيا هي أهم اختراع في عصرنا الحالي، ونحن في “جي بي مورغان تشيس” نستخدم التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتعلم الآلة لمساعدتنا في محاربة الغشّ والاحتيال وتقليل مخاطر الاستثمار، وتحديث خدماتنا، وتحسين عمليات التعهد بالاكتتاب وتعزيز الجوانب التسويقية والترويجية الأخرى، كما أننا على وعي عميق بالإمكانيات الهائلة التي توفرها التقنية، ولأجل صالح الإنسانية، لا ينبغي أن نترك هذه القوة دون إطار عمل يضبط استخدامها المسؤول والأخلاقي”.

من جانبه، قال المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي، مجموعة “إتش إس بي سي” القابضة ” جون فلينت، تعد التغيرات السياسية والاقتصادية والتقنية تحديات خاصة لجميع الشركات والحكومات، إلا أن المشاكل الأكثر صعوبة تتطلب حلاً عالمياً حقيقياً، وفي عالم اليوم، لم يعد أمام القطاعين العام والخاص إلا التظافر والعمل معاً للاستفادة القصوى من الابتكارات التي ينشئها البشر وفي ذات الوقت الإدارة السليمة للآثار المزعزعة لتلك الابتكارات والتقنيات، ويعد الحوار وتبادل الأفكار والتركيز على المشاكل المشتركة، خطوات ضرورية نحو بناء اقتصاد مستدام لصالح الجميع”.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق رؤية سوفت بنك، كبير مستشاري الاستثمار بمجموعة سوفت بنك راجيف ميسرا ” تعدّ مبادرة مستقبل الاستثمار حدثاً فريداً من نوعه، لأنه يشكل حاضنة جامعة للمبتكرين ومستشرفي المستقبل من مختلف القطاعات، من الأعمال والحكومات ومن قطاع التقنية الذين يرسمون مجتمعين ملامح مستقبل الاستثمار العالمي، وبحضورنا هنا نحن نتقاسم طموحاً مشتركاً مفاده إنشاء بيئة تسخّر أكثر التقنيات الحديثة تطوراً وتقدماً لما فيه صلاح الإنسانية، وفي إطار استراتيجية صندوق رؤية سوفت بنك، نبذل ما في وسعنا لإدخال الكثير من هذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط، لأننا متأكدين من أن وجودها كفيل بدعم بيئة الابتكار المحلية، وخلق فرص العمل، وإطلاق قطاعات اقتصادية جديدة، وفتح آفاق فرص وصفقات استثمارية كثيرة، ونتطلع لمشاركة رؤانا وأفكارنا مع المجموعة اللامعة من الشخصيات القيادية التي تضمها مبادرة مستقبل الاستثمار”.

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