رئيس لبنان السابق: حشيشنا أحلى

المواطن - سعد البحيري

أثار الرئيس اللبناني ميشال سليمان موجة من الجدل بسبب تغريدة مثيرة حول الحشيش.

وكتب ميشال سليمان عبر حسابه الرسمي على تويتر مخاطبًا اللبنانيين: هلمّوا أيها اللبنانيون إلى ثقافة الحشيشة هاتفين ” حشيشتنا أحلى حشيشة”.

وفي يوليو الماضي طالب نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني بتقنين زراعة الحشيش في لبنان لاستخدامه طبيًا.

وأعلن رئيس البرلمان اللبناني، أن المجلس النيابي بصدد التحضير لجعل زراعة الحشيشة المحظورة مشروعة في إطار جهود رسمية للنهوض بالاقتصاد المتردي في البلاد.

إعلان بري جاء بعد اقتراح قدمته يونيو الماضي للرئيس اللبناني، ميشال عون، شركة “ماكينزي” للاستشارات المكلفة بوضع خطة للنهوض باقتصاد لبنان، ويشمل تشريع زراعة الحشيشة للاستخدام الطبي، والتي كانت تعد قبل عقود صناعة تدر ملايين الدولارات قبل أن تجرمها السلطات، ولم يحل ذلك دون القضاء عليها.