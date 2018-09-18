رئيس وزراء باكستان يصل جدة وعبدالله بن بندر في استقباله 

المواطن - واس

وصل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عمران خان، إلى جدة، مساء اليوم، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد الوزير المرافق، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ونائب مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء فهد العصيمي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.