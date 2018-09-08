رئیس الشورى يخضع لجراحة ناجحة.. والتصويت على برنامج تسليم الوحدات السكنية الاثنين

المواطن - الرياض

خضع رئیس مجلس الشورى الشیخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشیخ لعملیة جراحیة في مستشفى الملك فیصل التخصصي بالرياض، تكللت بالنجاح.

وتلقى آل الشیخ عدداً من الاتصالات من عدد من كبار المسؤولین للاطمئنان على صحته.

وعبَّر رئيس مجلس الشورى عن شكره وامتنانه لخادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، والأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، والوزراء، وأعضاء مجلس الشورى ومنتسبیه، لسؤالهم واتصالاتهم للاطمئنان على صحته.

برنامج تسليم الوحدات السكنية

يأتي ذلك فيما يستأنف مجلس الشورى جلساته يوم الاثنين المقبل بمشيئة الله، حسبما أعلن المجلس في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”.

ويصوت الشورى الاثنين المقبل على مطالبة وزارة الإسكان بإيضاح خارطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشروعات المنجزة.

مشروع نظام رسوم التحويلات

ويناقش مجلس الشورى يوم الأربعاء تقرير لجنته المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من عضو المجلس السابق حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة حالياً.

ويتكون النظام المقترح، من 12 مادة ويهدف إلى تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل السعودية، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.

أهداف ومزايا المشروع المقترح

ويتوقع أن يسهم مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، إضافة إلى معالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي.

وديوان المراقبة العامة هو جهاز رقابي على الأجهزة والوزارات الحكومية في المملكة، يهدف للرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات العامة للمملكة.