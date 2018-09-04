رائحة المطر تعانق شوارع الطائف الآن

المواطن - الطائف

هطلت أمطار الخير والبركة على مساحات واسعة من الطائف الأمر الذي ساهم في تلطيف الأجواء وإظهار جمال الطائف.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة الجوية حتى الساعة السابعة من مساء اليوم طبقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد.

وتبادل المغردون صورًا ومقاطع فيديو تحت وسم الطائف الآن مع عبارات تؤكد سعادتهم بهذه الأجواء اللطيفة.

أجواء أوروبية

وأكد أهالي الطائف أنها مدينة سعودية بأجواء أوروبية، داعين الراغبين في الاستمتاع بهذه الأجواء إلى زيارة الطائف.

وغردت ديما النفيعي بقولها : ديرتي اليوم في عيني خيال .. حضنها غيم ، وسوالفها مطر.

وقال فهد الروقي: المطر لا يسقي الأرض ، فقط بل الروح أيضًا.

وأضافت جود :” ما في أحلى من أنك تطلعي من الجامعة بسيارتك ويراضيك المطر”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مساحات واسعة من منطقة مكة المكرمة.

وقال الإنذار المبكر التابع للهيئة إن الحالة تمتد من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الثامنة من مساء اليوم وتشمل الكامل ومرتفعات المنطقة.

كما حذر الإنذار المبكر من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول في الطائف.