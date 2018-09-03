رابط وشروط وظائف ديوان المراقبة العامة

يبدأ ديوان المراقبة العامة الأسبوع القادم في تلقي طلبات شغل 54 وظيفة شاغرة سبق الإعلان عنها على الدرجات المختلفة.
وكان ديوان المراقبة العامة قد دعا في وقت سابق الراغبين في التخصصات المطلوبة للتقدم عبر الرابط الخاص بموقع الديوان على شبكة الإنترنت , وذلك خلال الفترة مـن 29 /12 / 1439 هـ إلى 2 / 1 / 1440 هـ .
وقال ديوان المراقبة العامة إن شروط التقديم على الوظائف المتاحة ومتطلباتها وكافة المعلومات الهامة بهذا الخصوص على النحو التالي:
أولاً شروط التقديم على وظائف ديوان المراقبة العامة:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مكملاً السن النظامي لشغل الوظيفة العامة.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3- أن يكون حائزًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة .
4- غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.
ثانيًا جدول مواعيد التقديم على وظائف ديوان المراقبة العامة:
وأشار ديوان المراقبة العامة إلى أنه يمكن التواصل معه عبر رقم السنترال 4041124 ثم طلب تحويلة على الأرقام التالية:
كما يمكن التواصل على البريد الإلكتروني الخاص بالوظائف في ديوان المراقبة العامة :[email protected].
والمعروف أن ديوان المراقبة العامة هو جهاز رقابي مهني متطور، يتمتع بالاستقلالية والمصداقية ، يسهم في تحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة أداء الأجهزة المشمولة برقابته، ويعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة يسعى ديوان المراقبة العامة إلى إحكام الرقابة المالية على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها ومراقبة كافة الأموال المنقولة والثابتة والتحقق من حُسن استعمالها والمحافظة عليها، وكذلك الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدامها لمواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية لبلوغ الأهداف المرسومة لها بنجاح.
ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة رابط ديوان المراقبة العامة (هنا)