رابط وشروط وظائف ديوان المراقبة العامة

وكان ديوان المراقبة العامة قد دعا في وقت سابق الراغبين في التخصصات المطلوبة للتقدم عبر الرابط الخاص بموقع الديوان على شبكة الإنترنت , وذلك خلال الفترة مـن 29 /12 / 1439 هـ إلى 2 / 1 / 1440 هـ .

وقال ديوان المراقبة العامة إن شروط التقديم على الوظائف المتاحة ومتطلباتها وكافة المعلومات الهامة بهذا الخصوص​​ على النحو التالي:

أولاً شروط التقديم على وظائف ديوان المراقبة العامة:

​​1-​ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مكملاً السن النظامي لشغل الوظيفة العامة.



2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون حائزًا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة .

4- غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب​ تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.​



ثانيًا جدول مواعيد التقديم على وظائف ديوان المراقبة العامة:​

​يوم الأحد 29 / 12 / 1439 إلى الثلاثاء 1 / 1 / 1440 ( مفتوح التقديم للمرتبة الخامسة فقط )

يوم الأربعاء 2 / 1 / 1440 هـ ( مفتوح التقديم للمرتبة التاسعة والعاشرة )​ – يوم واحد فقط



ثالثاً أرقام التواصل مع ديوان المراقبة العامة فيما يخص الوظائف المعلنة:



وأشار ديوان المراقبة العامة إلى أنه يمكن التواصل معه عبر رقم السنترال 4041124 ثم طلب تحويلة على الأرقام التالية:

– 3101

– 3125

– 3104

– 3322