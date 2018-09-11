راعٍ جديد يُزين قميص الاتفاق

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتفاق توقيع عقد رعاية مع جوديير، لتكون سادس الشركات الراعية لقميص الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الحالي.

وسيكون عقد الرعاية بين نادي الاتفاق وجوديير، لمدة موسم رياضي واحد، على أن يُزين شعار العلامة التجارية الجديدة المنطقة العلوية خلف قمصان الفريق الأول لكرة القدم.

وقال رئيس نادي الاتفاق، خالد الدبل، في مؤتمر صحافي بعد توقيع عقد الرعاية: “في البداية يجب أن نشكر الداعم الأول والأكبر لنادي الاتفاق عبدالرحمن الراشد، نفخر بأن تتزين قمصان الفريق الأول في نادي الاتفاق بعلامة عالمية مثل جوديير”.

وتابع المدير الإداري لمجموعة الراشد، محمد بازياد: “نفخر في جوديير في رعاية ناد عريق مثل نادي الاتفاق، السبب الرئيسي الذي دفعنا لرعاية الفريق ثقتنا بالإدارة واللاعبين، ولمكانة النادي العريقة بإنجازاته وجماهيريته وهو الممثل الأبرز لأندية المنطقة الشرقية”.

وأضاف محمد بازياد خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الذي عُقد بعد توقيع العقود: “من مميزات الرعاية خصم خاص 25% لحاملي عضويات نادي الاتفاق لكل من يشتري إطارات جوديير”.