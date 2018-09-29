راموس يؤجل عودة الاتفاق للتدريبات

المواطن - مروة نبيل

قرر المدرب الأوروغوياني ليوناردو راموس، تأجيل عودة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى التدريبات الجماعية حتى يوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر أكتوبر المقبل.

وجاء قرار ليوناردو راموس، بتأجيل العودة إلى التدريبات الجماعية، بعد تأجيل مباراة الاتفاق والهلال في الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد اتخذ قرارًا بتأجيل مباراة الاتفاق والهلال من يوم الخامس من أكتوبر، حتى السادس من نوفمبر، لخوض الزعيم لقاء السوبر السعودي المصري أمام الزمالك في السادس من الشهر المقبل.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة ليوناردو راموس، بشكل جيد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 8 نقاط، من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما.