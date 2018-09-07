رباعية الفيصلي..كابوس يرافق الهلاليين 4 أشهر

المواطن - طارق سعد

تسبّبت ودية الهلال والفيصلي البارحة والتي انتهت بخسارة الهلال برباعية بمخاوف زرقاء جراء الهزيمة القاسية، رغم أنها على أرض الواقع تجربة مهمة لاختبار جاهزية الصف الثاني الذي خاض المباراة.

سر المخاوف الزرقاء سببه أن الوضع الحالي للهلال بغياب أهم لاعبيه الدوليين، سيتكرر بشكل أو بآخر في يناير وبالتحديد عند بداية كأس أُمم آسيا في الإمارات والتي ستُغيّب 10 لاعبين دوليين على الأقل عن صفوف الهلال لانضمامهم إلى منتخباتهم المشاركة في البطولة القارية.

يُذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وعبر لجنة المسابقات، ثبّتت في أحدث جدول لمباريات الدوري مواعيد مباريات الفرق في يناير ، تأكيداً على التوجه السابق باستمرار منافسات الدوري أثناء إقامة كأس أُمم آسيا، وهو ما يعني غياب الدوليين السعوديين وبعض الأجانب الآسيويين أهمهم ” العماني علي الحبسي والإماراتي عمر عبدالرحمن والسوريان عمر السومة وعمر خربين والاسترالي براند جونز ” .