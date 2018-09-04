ربيعي الباطن يندمج مع الأخضر

المواطن - محمد سمعه

تدرب اللاعب محمد الربيعي، حارس مرمى نادي الباطن، مع زملائه في معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وتحت إشراف المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي اليوم.

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على “تويتر” أن الحارس محمد الربيعي شارك في تدريبات حراس مرمى الأخضر اليوم، كما شارك كذلك في التدريبات اللاعب سلطان الغنام ظهير أيمن نادي النصر، والذي انضم لمعسكر الأخضر بعد استبعاد لاعب الهلال محمد البريك.

كما اكتفى المدافع معتز هوساوي مدافع النادي الأهلي بتدريبات طيبة مع الجهاز الطبي بالمنتخب الوطني.

يستعد الأخضر يوم العاشر من سبتمبر الجاري لخوض مباراة ودية أمام منتخب بوليفيا، في مباراة تُقام الرياض في ظل استعدادات الأخضر للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا في بداية العام المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.