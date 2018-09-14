رجال كارينيو .. وثقافة الفوز

المواطن - طارق سعد

بفوزه على الفيصلي ضمن الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، استمر قطار انتصارات النصر منذ تولي الأورغوياني كارينيو مهمة تدريب الفريق النصراوي.

ولعب النصر مع كارينيو هذا الموسم 10 مباريات ما بين ودية وبطولتي الدوري والأندية العربية، فاز منها في 9 مباريات وتعادل في مباراة، وهي مؤشر على ما قد يمنحه الفوز من دوافع إيجابية للفريق.

ورغم حالة عدم الرضا الكامل على الأداء النصراوي حتى الآن باعتراف كارينيو بعد الفوز على الفيصلي، إلا أن تشرّب اللاعبين للانتصارات يُعد علامة فارقة في مسيرة كارينيو في انتظار تكامل الانسجام بين عناصر النصر.