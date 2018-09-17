رد فعل مدير تعليم تبوك على قطع المعلم البلوي إجازته الطبية

وجه مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري خطاب شكر وتقدير للمعلم ماجد بن ظاهر البلوي من مدرسة الفارابي الابتدائية بتبوك، بعد قطعه إجازته الطبية وعودته لممارسة عمله بين أبنائه الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد مدير التعليم خلال لقائه في الإدارة صباح اليوم بالمعلم على أن هذه المبادرة النبيلة تعبر عن الإخلاص في العمل والحرص على أداء الأمانة، لافتاً إلى أن تعليم تبوك يفخر بمثل هذه النماذج المشرفة في الميدان التعليمي.

ومن جانبه أكد المعلم “البلوي” على أن ما قام به هو واجب تجاه الرسالة السامية رسالة التعليم، معرباً عن تقديره وعرفانه لمدير التعليم على دعمه واهتمامه ولقائد المدرسة وزملائه المعلمين على وقفتهم المعنوية وحفاوة استقبالهم بعد عودته لممارسة عمله بين أبنائه الطلاب.