رسائل ديانا ودودي تكشف سر الـ6 أيام السحرية على اليخت قبل وفاتها

المواطن - متابعة

بعد مرور أكثر من 20 عامًا، ظهرت رسائل حب سرية متبادلة بين الأميرة ديانا ودودي الفايد، والتي أكدت أن الأميرة وجدت السعادة قبل أن تتعرض لحادث السيارة الذي أسفر عن مقتلها في 31 أغسطس 1997.

وبحسب الرسائل التي أرسلت قبل أسابيع قليلة من وفاة ديانا، تحدثت الأميرة عن قضاء وقت وصفته بأنه “سحري” مع دودي، بينما كانا في عطلة على اليخت في جزيرة سردينيا وفي فرنسا.

وكتبت ديانا في الرسالة الأولى، التي يرجع تاريخها إلى الـ6 من أغسطس عام 1997: “عزيزي دودي، الله وحده يعلم أين بدأت على الأرض، أشكرك على أجمل 6 أيام قضيتها على أمواج المحيط”.

وأضافت: “كان الموقف مُثيرًا للدهشة.. لقد أحببت كل شيء وكل دقيقة قضيناها معًا كانت مليئة بالضحك والسعادة، وهذا المزيج كان متعة حقيقية”.

وأنهت رسالتها بقولها: “يأتي هذا مع كل الحب في العالم، وكما هو الحال دائمًا، أعرب عن أصدق آيات شكري على إحضار مثل هذا الفرح إلى حياة هذه الفتاة على وجه الخصوص، من ديانا (قبلات)”.

كما أزيح النقاب عن رسالة أخرى أرسلتها الأميرة ديانا مرفق بها هدية عبارة عن زوج من أزرار الأكمام تعود في الأصل إلى والدها.

وكتبت ديانا في الرسالة: “عزيزي دودي، هذه الأزرار كانت الهدية الأخيرة التي تلقيتها من أكثر رجل أحببته في العالم، أبي. وأنا أهديك إياها؛ لأنني أعرف مدى السعادة التي سيشعر بها عندما يعلم أنها في أيدٍ أمينة ومميزة. مع أحرّ أشواقي.. ديانا”.