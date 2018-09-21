رسالة أنا أحبك تضع غوغل في مأزق

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

فشلت ميزة الرد الذكي التي ابتكرتها شركة غوغل العالمية في بريدها الإلكتروني، في إقناع العديد من مستخدمي الخدمة حول العالم، بسبب فشل الذكاء الاصطناعي في مواكبة المحادثات بشكل رئيسي.

وحسب ما جاء في صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، فإن غوغل قدمت مؤخرًا ميزة “الرد الذكي” إلى مستخدمي البريد الإلكتروني، والذي يزيد عددهم على مليار شخص، غير أن النماذج الأولية من تلك الميزة لم تعمل بشكل سلس.

وقالت الصحيفة الأميركية، إن في إحدى الحالات تقترح الخوارزميات التي تدعم ميزة “الرد الذكي” في البريد الإلكتروني لغوغل على المستخدمين إرسال كلمة “أنا أحبك” كرد على كل بريد إلكتروني تقريبًا.

تم طرح ميزة الرد الذكي على مستخدمي البريد الإلكتروني لغوغل كجزء من إعادة تصميم أوسع، كما ستصبح الميزة قريبًا إعدادًا افتراضيًا لجميع حسابات البريد الإلكتروني، وذلك بعد انتهاء عملية اختبارها.

الميزة التي تقدمها غوغل تحتوي على عدد من الردود الثابتة في صورة رسائل البريد الإلكتروني، مثل “كان من الرائع رؤيتك أيضًا”، و”سأبحث في الأمر”، بالإضافة إلى “يبدو جيدًا” وغيرها.

يتم صياغة اقتراحات العبارات باستخدام الذكاء الاصطناعي الآلي، الذي يقوم بمسح رسالة البريد الإلكتروني لأنواع مختلفة من الكلمات والجمل ويتنبأ بالردود المحتملة.