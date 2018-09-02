رسالة شكر من العواد بعد نجاح الخطة الإعلامية لموسم الحج

رسالة شكر من العواد بعد نجاح الخطة الإعلامية لموسم الحج

2018/09/02
الساعة 9:21 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توجه وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، بالشكر والتقدير إلى جميع الزملاء على جهودهم في تنفيذ وإنجاح الخطة الإعلامية لموسم حج 1439هـ.

وأبدى العواد، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، شكره وتقديره لجهود جميع الجهات الحكومية المشاركة التي تعاضدت وتكاملت لتحقق إنجازات متميزة، مضيفًا أن “هذه الجهود تدفعنا لتقديم الأفضل، بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة”.

ونشر العواد إنفوجرافيك يبين جهود الوزارة خلال موسم الحج، حيث سجلت بوابة الحج الإعلامية أكثر من 1.3 مليون زيارة، فيما نُشرت 1.635 مادة عبر 63 جهة.


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