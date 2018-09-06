رسالة مؤثرة من الكويتية أمل عباس لجمهورها: ادعموني ماليًا لإجراء جراحة خطيرة

المواطن - متابعة

وجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان، رسالة من مواطنتها الفنانة أمل عباس إلى جمهورها، تطلب فيها مساعدتهم ماديًا؛ حتى تتمكن من إجراء عملية قسطرة في القلب.

وبحسب مقطع فيديو نشرته مي العيدان عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام” للفنانة أمل عباس قالت فيه: “أطالب جمهوري بأن يقف وقفة لإجراء عملية.. للآن مطلوب مني قسطرة عشان القلب ومطلوب مني مبلغ لا أقدر على أن أدفعه”.

وبكت وهي تقول “جمهوري الكريم تكفون لا تقصرون معي.. أنا لكم ومنكم وبنيتكم لا تقصرون معي تكفون.. طلبتكم ما إلي غير الله وأنتم”.

والفنانة أمل عباس بدأت حياتها الفنية في الكويت عام 1983 بمشاركتها بدور صغير مع الفنان محمد المنصور والممثلة السابقة رجاء محمد في أوبريت سندريلا، وبعد هذا العمل أدت أدواراً صغيرة في العديد من الأعمال في التلفاز والمسرح.

وبعد ذلك بدأت أمل عباس تأخذ بعض الأدوار الثانوية، إلا أنها حققت نجاحها في مسلسل الحيالة عام 2003 خلال دور “حكيمة” مع عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي.

مرض أمل عباس:

وفي أغسطس 2017، تعرضت أمل عباس إلى وعكة صحية أُدخلت على أثرها للمستشفى أشيع بعدها خبر وفاتها وقد خضعت لجراحة دقيقة في القلب، وأكد ابنها محمد أن والدته بخير وحية ترزق، وغادرت غرفة العمليات في مستشفى مبارك، مبديًا استياءه ودهشته من إطلاق مثل تلك الإشاعات المغرضة، التي قد تنعكس سلبًا عليها وعلى جمهورها.