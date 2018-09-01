رسالة من أمير جازان بالنيابة للمعلمين والطلاب

المواطن - جازان

وجه أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالعزيز، رسالة إلى المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بتعليم جازان وتعليم صبيا بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد يوم غد الأحد.

وتمنى أمير جازان بالنيابة، بحسب ما ذكر حساب الإمارة على موقع “تويتر”، لهم جميعًا عامًا حافلًا بالجد والاجتهاد، مضيفًا: “أنتم مستقبل الوطن الواعد”.

وسأل الأمير محمد بن عبدالعزيز الله عز وجل للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.