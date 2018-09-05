رسمياً .. جوليانو النصر أفضل لاعبي الجولة الأولى

المواطن - طارق سعد

حصد البرازيلي جوليانو دي باولا لاعب وسط النصر على أفضلية الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تربعه على صدارة التصويت الجماهيري الذي أجرته قناة “دوري بلس” المالكة لحقوق الكرة السعودية.

وحل في المرتبة الثانية محور الهلال محمد كنو ثم ثالثاً حسين عبدالغني قائد أُحد.

وخاض جوليانو أولى مبارياته بقميص فريقه النصر مباراة صعبة على أرض أُحد، اقتنص النصر منها هدفاً في الوقت الضائع بتمريرة ساحرة من جوليانو إلى زميله المغربي نور الدين امرابط الذي أسكنها الشباك.

ويعتبر جوليانو ثاني أعلى صفقات الكرة السعودية بعد زميله في الفريق النيجيري أحمد موسى.