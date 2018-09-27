رسميًا.. الزمالك يُشارك في مباراتي السوبر السعودي المصري
أمام فريقي الهلال والاتحاد

رسميًا.. الزمالك يُشارك في مباراتي السوبر السعودي المصري

2018/09/27
الساعة 9:25 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراتي السوبر السعودي المصري أمام فريقي الهلال والاتحاد.

ومن المُقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الهلال، في السادس من شهر أكتوبر المقبل، بالعاصمة الرياضية، في مباراة السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وستُقام مباراة السوبر السعودي المصري على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بين ناديي الزمالك واتحاد جدة، في السادس من شهر نوفمبر المقبل، بالعاصمة القاهرة.


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