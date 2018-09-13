رسميًا.. فوزير إلى اتحاد طنجة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عن موافقته رسميًا على إعارة نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد فوزير إلى صفوف اتحاد طنجة المغربي على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وخرج المغربي محمد فوزير من حسابات مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأوروغواياني دانييل كارينيو، بعد التعاقد مع اللاعبين المميزين.

وانضم محمد فوزير إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية 2017، قادمًا من نادي الفتح الرباطي المغربي، لمدة ثلاث سنوات.

وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صفوفه بلاعبين أجانب من العيار الثقيل خلال الميركاتو الصيفي الماضي، ومنهم؛ أحمد موسى، براد جونز، كريستيان راموس، نور الدين مرابط، عبدالرزاق حمد الله، جوليانو، وبيتروس.