رسميًّا.. فيفا يصدر بطاقة دولية لـ عبدالرزاق حمد الله

المواطن - مروة نبيل

أُصدرت، قبل قليل، البطاقة الدولية للاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي عبدالرزاق حمد الله من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وأشار نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن المغربي عبدالرزاق حمد الله، يستطيع المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم اعتبارًا من مباراة العالمي والفيصلي.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم، قد ماطل في إرسال البطاقة الدولية للمغربي عبدالرزاق حمد الله، لاعب الريان السابق، الذي وقعّ لفريق النصر في الميركاتو الصيفي في صفقة انتقال حر بعد أن فسخ عقده مع ناديه.

ولم يُشارك المغربي عبدالرزاق حمد الله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام أُحد في الجولة الأولى من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز العالمي بهدفين لهدف؛ بسبب عدم وصول بطاقته الدولية.