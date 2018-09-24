رسميًّا .. الأخطبوط كورتوا أفضل حارس في 2018 من Fifa

المواطن - محمد سمعه

فاز البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني ومنتخب بلجيكا، بجائزة أفضل حارس في العالم عن عام 2018، خلال حفل توزيع جوائز الفيفا والمقام في مدينة لندن البريطانية حاليًّا.

ونجح كورتوا في اقتناص الجائزة بعد منافسة شرسة مع الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا ونادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي والدنماركي كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي الإنجليزي ومنتخب الدنمارك.

وكان كورتوا ساهم في حصول المنتخب البلجيكي على المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، للمرة الأولى في تاريخ المنتخب البلجيكي.